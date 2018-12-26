الطيران المدنيّ بلبنان بعين الخطر.. روسيا تكشف معلومات عن غارة اسرائيل!

في معلومات لافتة حول الغارة الاسرائيلية أمس الثلاثاء على ريف دمشق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ سلاح الجو الإسرائيلي شنّ ضربات على سوريا تزامنت مع هبوط طائرات مدنية في مطار بيروت، ما عرّض الطائرات المدنيّة للخطر.

وكانت مقاتلات اسرائيلية شنّت غارات على أهداف داخل الارضي السورية من فوق الأراضي اللبنانية، وفق ما أفادت وكالة سانا الرسمية للأنباء، مشيرة الى أن قوات الدفاع الجوية السورية أسقطت عدد من الأهداف المعادية.

وفي هذا السياق، كشفت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت 14 قنبلة جوية إسرائيلية من أصل 16، وقالت ان الهجوم الإسرائيلي على سوريا بالأمس شاركت فيه خمس طائرات من طراز F16 ونفذ من الأجواء اللبنانية.

وكانت مجلة “نيوزويك” الأميركية نقلت عن مصدر في وزارة الدفاع الأميركية قوله إنّ الغارة الإسرائيلية التي طالت دمشق مساء أمس الثلاثاء استهدفت مجموعة من قياديي “حزب الله”، ونُفّذت بعد دقائق من ركوب القياديين على متن طائرة متجهة إلى إيران.