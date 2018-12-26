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أخبار لبنان

باسيل أعطى تعليماته لتقديم شكوى أمام مجلس الأمن بالخروقات الإسرائيلية التي تهدد استقرار المنطقة

المصدر: وكالات 0

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت سوريا وأكدت على حق سوريا في الدفاع المشروع عن ارضها وسيادتها.

ودعت الخارجية في بيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن لإدانة هذه الغارات ولاستعمال الطائرات الإسرائيلية الاجواء اللبنانية لشن هجمات على “دولة شقيقة” في خرق واضح للقرار ١٧٠١.

وأعطى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل تعليماته إلى مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة لتقديم شكوى أمام مجلس الامن بالخروقات الإسرائيلية الخطيرة التي تهدد الاستقرار في المنطقة.

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