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أخبار لبنان

بيان للجيش حول التظاهرات التي يقوم بها المواطنون

المصدر: وكالات 0

أكدت قيادة الجيش في بيان، أن “حرية التعبير والتظاهر السلمي وحرية وسائل الإعلام المسؤول مقدسة لديها ضمن الأطر القانونية، وأن مهمة الجيش الأساسية هي حماية المؤسسات الدستورية والممتلكات العامة والخاصة وأمن المواطنين وسلامتهم”.

ودعت “المواطنين الذين يريدون التعبير عن رأيهم بشكل سلمي ألّا يتعرضوا لحياة الآخرين وتحركاتهم على الطرق”، مشيرة إلى أن “الجيش لن يتهاون مع أي مخلّ بالأمن أو مندسّ بين المتظاهرين الذين يحاولون حرف التحركات المطلبية عن مسارها الحقيقي، بهدف النيل من هيبة القوى الأمنية وإثارة أجواء الفتنة والفوضى في البلاد”.

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