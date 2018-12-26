تعميم الى البقاعيين.. منخفض جوي آتٍِ وهذه الإجراءات ضرورية

أصدر محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده تعميما رقم 3545/4، جاء فيه:

“بناء على المعطيات المتوافرة من مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ومصلحة الأرصاد الجوية، عن إحتمال تعرض لبنان لمنخفض جوي بدءا من اليوم الاربعاء الواقع فيه 26/12/2018 والذي يستمر لغاية صباح يوم الجمعة الواقع فيه 28/12/2018 والمترافق مع أمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح عاتبة وتساقط للثلوج على المرتفعات الجبلية بدءا من ارتفاع 1000 متر، خصوصا بعد ظهر يوم الخميس وبداية تشكل الصقيع بدءا من مساء يوم الجمعة على المرتفعات وفي المناطق البقاعية، ولمنخفض جوي اخر بدءا من نهار الاثنين الواقع فيه 31/12/2018 والذي من المتوقع ان يستمر لمدة اربعة ايام.



للتفضل بالاطلاع كل ضمن نطاق إختصاصه والبقاء على جهوزية تامة لمواجهة اي مستجد او طارىء والتنسيق مع غرفة العمليات في قيادة منطقة البقاع الاقليمية واتخاذ الاجراءات الاحتياطية والوقائية كافة للحؤول دون حصول اي حادث او ضرر”.