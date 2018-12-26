خدمة لرواد الملاهي ليلة رأس السنة.. إتصلوا على هذا الرقم

تحصد فترة المناسبات العدد الأكبر من الحوادث المرورية، نظراً لعدم إلتزام البعض بالسرعات المحددة، إضافة الى الإسراف في تناول الكحول، وخصوصاً ليلة رأس السنة. وتفادياً لوقوع المزيد من الضحايا، أعلنت جمعية “كن هادي”، بأنّها أطلقت مع شركة “ألفا” وبإدارة “Orascom TMT” خدمة لرواد الملاهي ليلة رأس السنة.

والخدمة عبارة عن تزويدهم بسيارات أجرة بشكل مجاني لإستعادة سياراتهم تفادياً للقيادة تحت تأثير الكحول أو التعب. وتمنت الجمعية على المواطنين “عدم القيادة تحت تأثير الكحول، واستعمال هذه الخدمة في اليوم التالي، من خلال الإتصال على الرقم 264415 -70، ما بين الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر والثالثة بعد الظهر”.