ما حقيقة الإشكال بين حفيد بري وعنصر بالجيش على حاجز؟

تمنّى الحاج عبدالله بري، نجل رئيس مجلس النواب نبيه بري عدم نشر أو تداول خبر حول إشكال وتلاسن تناقلته بعض المواقع، مشيرةً الى أنّه وقع بين نجله مصطفى وأحد عناصر الجيش.

ونقلت بعض المواقع الجنوبية عن الحاج عبدالله أنّه يأمل “عدم نشر أو تداول الموضوع لوجود مغالطات كثيرة”، كما أكّد ثقته الدائمة بقياده الجيش وعناصره “الذين هم أهلنا واخواننا وليس لمخابرات الجيش أي علاقه بالموضوع لا من قريب أو بعيد”.

وكان قد جرى تناقل خبر عن إشكال وقع على حاجز للجيش في كفرا في قضاء بنت جبيل، بين مصطفى عبدالله بري حفيد الرئيس نبيه بري وأحد العناصر، حيثُ قيل إنّ الأخير طلب من مصطفى توقيف السيارة والترجّل منها، فعرّف مصطفى عن نفسه بأنّه حفيد الرئيس بري، ثم وقع تلاسن بينهما، إلا أنّ الحاج عبدالله بري شدّد على وجود مغالطات في نقل وقائع هذه الحادثة.

المصدر: “لبنان 24”