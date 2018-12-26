“مندسّ” في التظاهرات… بمهامٍ تحريضيّة!

ليبانون ديبايت – المحرّر الامني

عادت التحرّكات المطلبيّة، لتجوب شوارع العاصمة وتطلق شعاراتها من أمام المرافق العامّة، تحت عناوين مختلفة، مع تكرار مشاهد سبق أن سُجّلت في تظاهرات سابقة بين المعتصمين والأجهزة الأمنيّة.

وبعد الأحداث الأخيرة، خصوصاً التي حصلت الأحد الماضي، أصدرت قيادة الجيش بياناً، أكّدت فيه أنّ “حرية التعبير والتظاهر السلمي وحرية وسائل الإعلام المسؤول، مقدسة لديها ضمن الأطر القانونية”، مشدّدة على انّ “مهمة الجيش الأساسية هي حماية المؤسسات الدستورية والممتلكات العامة والخاصة وأمن المواطنين وسلامتهم”.

ودعت “المواطنين الذين يريدون التعبير عن رأيهم بشكل سلمي ألّا يتعرضوا لحياة الآخرين وتحركاتهم على الطرق”.

ولفتت القيادة، الى أنّ “الجيش لن يتهاون مع أي مخلّ بالأمن أو مندسّ بين المتظاهرين الذين يحاولون حرف التحركات المطلبية عن مسارها الحقيقي، بهدف النيل من هيبة القوى الأمنية وإثارة أجواء الفتنة والفوضى في البلاد”.

وفي هذا السّياق، علم “ليبانون ديبايت”، أنّ “عدداً من المشاركين في التظاهرات سواء الأخيرة او المرتقبة والمقبلة، هم من أصحاب السّوابق، الذين يتواجدون في هكذا تحرّكات بهدف اثارة الفوضى وتشويه مسار الإعتصام السلميّ، وهذه المشهديّة الديمقراطيّة، وهم لا يعلمون بمطالب المواطنين المحقّة ولا بأسباب هذه الخطوات”.

وبحسب المعلومات، فإنّ “من بين هؤلاء، المواطن “ص.ن.ا”، الذي يعمل على نشر أفكار تحريضيّة، وعبارات يعمد من خلالها الى زرع اليأس في نفوس المشاركين لتنغيص عيشتهم، وزيادة همومهم، وحثّهم أكثر على المشاركة بغضب أكبر”.

وكشفت أنّ “هذا الشخص، قدم حديثاً من بريطانيا الى لبنان، وهو متزوّج من سيّدة استراليّة تتردّد دائماً الى الأراضي المحتلّة”.