وسائل اعلام العدو: الغارة على دمشق استهدفت وفداً من حزب الله؟!

زعمت مواقع للعدو الاسرائيلي أن الغارة التي شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلية على دمشق الليلة الماضية استهدفت وفدا رفيعا من مسؤولي “حزب الله” كان على متن طائرة تستعد للتوجه إلى إيران.

وفي السياق نقلت “روسيا اليوم ” عن موقع “نيوزويك” الأميركي نقلاً عن مصدر في وزارة الدفاع الأميركية أن الغارة نفذت بعد دقائق من صعود مسؤولين من “حزب الله” إلى طائرة إيرانية في دمشق كانت متجهة إلى إيران، زاعماً أنهم أصيبوا في الضربة، التي كانت “عملية اغتيال” استهدفتهم.

وأضاف الموقع أن الغارة الإسرائيلية استهدفت ذخائر إيرانية استراتيجية في المنطقة، بما فيها مكونات “GPS” متقدمة للأسلحة.

وبحسب زعم الموقع فان “طائرتين إيرانيتين “مشبوهتين” غادرتا دمشق قبل نصف ساعة من الغارة الإسرائيلية.”