احذروا أيها اللبنانيون: خلال يومين فقط.. سرقة آلاف الدولارات من منازل!

ادعت امام فصيلة مغدوشة المدعوة ا. ش. انه اثناء تفقدها لمنزل شقيقها المسافر الى اميركا ح. ش. والكائن في بلدة عنقون تبين لها ان المنزل قد تعرض للسرقة بواسطة الكسر والخلع من قبل مجهولين، أما عن المسروقات فهي كناية عن كمية من السجاد وبعض محتويات المنزل والتحف، وقد قدرت المسروقات بقيمة 5 ملايين ل.ل.

كما ورد اتصال هاتفي الى مخفر جزين من المدعو ي. ع. مفاده ان منزله الكائن في بلدة عاراي تعرض للسرقة من قبل مجهولين بواسطة الكسر والخلع اثناء غيابهم المؤقت عن منزلهم وقدرت قيمة المسروقات بحوالى 30 الف دولار اميركي.

وفي منطقة ابي سمرا ادعى و. د. (لبناني) ان مجهولا اقدم منذ يومين على سرقة مبلغ 20 الف دولار اميركي من داخل منزله الكائن في ابي سمراء، وقال انه يعتقد ان الفاعل هي امراة من الجنسية السورية كانت تقوم بأعمال تنظيف داخل منزله.

أما في بلونة فقد أقدم مجهول على الدخول بطريقة احتيالية الى منزل المدعوة د. ش. وسرق من داخله مبلغاً بحوالى 10- 15 ألف دولار اميركي وفر الى جهة مجهولة.