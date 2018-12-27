استنفار عام لحزب الله

أفاد موقع ليبانون ديبايت أن قيادة حزب الله اتخذت قرارا حاسما باتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر لتنقلات القيادات الميدانية في المناطق الجنوبية أو في سورية، كما وأنها وضعت العناصر بجهوزية كاملة على طول الحدود الجنوبية وصولا الى الجولان حيث نقاط تمركز الوحدات القتالية تحسبا لأي تطور اسرائيلي مفاجئ، وذلك عقب الغارات التي شنها الطيران الاسرائيلي ليل الثلاثاء واستمرت لساعات وهددت سلامة الطيران المدني في مطار بيروت الدولي.

استنفار حزب الله منذ أن بدأت اسرائيل عملية درع الشمال على الحدود الجنوبية، الا ان القرار في الساعات الماضية كان حاسما من قيادة الحزب بضرورة التحسب لأي عدوان اسرائيلي واخذ أقصى درجات الحيطة في تنقلات المسؤولين، استنادا الى معلومات تبلغها الحزب من جهات خارجية.