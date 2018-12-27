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اطلاق نار واصابة ابن شقيق نائب حزب الله

المصدر: ليبانون ديبايت 0
اطلاق نار من مسدس حربي

أفاد مراسل “ليبانون ديبايت”، عن أن المدعو رضا حمادة إبن شقيق النائب في “حزب الله” ايهاب حمادة أصيب في ساقه خلال إطلاق نار.

وفي التفاصيل، فإنّ شجاراً وقع بين أولاد أشقاء النائب حماده تطوّر الى إطلاق نار فيما بينهم في شارع المعمورة في الضاحية الجنوبية.

وعلى خلفية هذا الاشكال، قام زاهر حمادة نجل النائب ايهاب حمادة بإطلاق النار باتجاه منزل سعد فوزي حمادة في الهرمل برفقة مجموعة من اقاربه.

وكانت دورية من مخابرات الجيش، قد أوقفت قبل أيام زاهر حماده عند حاجز الجيش في محلة السبيل وسط الهرمل، وذلك لعدم امتثاله لأوامر الحاجز وحيازته سلاحًا غير مرخص.

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