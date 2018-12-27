بعد تهديد اسرائيل للطائرات المدنيّة.. هل تُصعّد روسيا في سماء لبنان؟

أفاد موقع “ديبكا فايلز” الإستخباراتي الإسرائيلي أنّ روسيا تدرس توسيع نطاق الحماية لمنظومة صواريخ إس-300، التي نشرتها في سوريا مؤخرًا، لتشمل أجواء لبنان أيضًا ردًا على غارات نفذتها مقاتلات إسرائيلية قرب دمشق، الثلاثاء.

وأشار الموقع، في تقرير نشره مساء الأربعاء، إلى أن موسكو تدرس ردًا انتقاميًّا على تلك الهجمات، لأنها استهدفت مقر قيادة الفرقة السورية الرابعة التي تشكل أساس الوحدات العسكرية المكلفة بحماية الرئيس بشار الأسد، الذي تدعمه موسكو، مضيفًا أن القرار بشأن طبيعة هذا الرد سيتم اتخاذه خلال أيام قليلة.

وفي إشارة إلى بيان وزارة الدفاع الروسية الذي اتهمت فيه الطائرات الإسرائيلية بتهديد رحلتين جويتين مدنيتين في دمشق وبيروت خلال الغارات، قال التقرير إن “هذا البيان الغاضب يمكن أن يعتبر رسالة لإسرائيل بأن الكرملين وقادة الجيش الروسي يدرسون خيارات للرد على الغارات الإسرائيلية على سوريا”.

وأضاف: “أحد احتمالات الرد هو توسيع نطاق حماية منظومة الدفاع الجوي إس-300 وإس-400 المكلفة بحماية الأجواء السورية لتشمل لبنان.. والحقيقة أن ستار الأمان هذا سيوفر الحماية أيضًا لحزب الله في لبنان”.

وكانت وكالة “سبوتنيك” الروسية قد نقلت عن موقع “ديبكا” الإسرائيلي تفاصيل حول الهجوم الإسرائيلي على سوريا، حيث ذكر الموقع أنّ طائرات إسرائيلية من نوع “إف 16” هوجمت من بطاريات صواريخ من نوع “دليلا” خلال مشاركتها في مهاجمة أهداف سورية، وأن الهجمة الثانية كانت بطائرات “إف 35” من نوع الشبح.

كما زعمَ موقع “ديبكا فايلز” الإستخباراتي الإسرائيلي منذ مدّة أنّ الدولة اللبنانيّة طلبَت من موسكو حماية المجال الجوي اللبناني، عبر نظام الدفاع الروسي الذي نُشر مؤخرًا في سوريا.

ونقل الموقع عن مصادر قال إنّها عسكرية وإستخباراتيّة أنّ لبنان بعثَ هذا الطلب، إلا أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يردّ بعد، ولفتت المصادر إلى أنّ الموضوع لا يزال محور بحث ونقاش في الدوائر العليا في وزارة الدفاع الروسية، التي تميل الى التوصية بالموافقة.

من جانبها، كشفت قناة اسرائيلية النقاب عن حقائق جديدة حول ليلة “حرب الصواريخ” الإسرائيلية السورية، إذ أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه على عكس ما يتردد في وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية، عن أن الهجوم الإسرائيلي استهدف قادة في”حزب الله”، فإنه كان لإسرائيل غرض آخر من هذه الضربة الجوية.

ولفتت القناة على موقعها الإلكتروني الى أن الغرض الحقيقي من وراء الهجمات الإسرائيلية على سوريا، مساء أمس، الثلاثاء، هو ضرب ثلاثة أهداف إيرانية، وتم بالفعل تدميرها، على حدّ زعمها.