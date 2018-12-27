جليد على الطرقات وثلوج على ارتفاع 1100 متر.. متى ينحسر المنخفض الجوي؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما مع درجات حرارة متدنية صباحا، تؤدي إلى تشكل الجليد على الطرقات الجبلية بدءا من ارتفاع 1400 متر، وتهطل الأمطار بشكل متفرق يتخللها انفراجات، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 وما فوق. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط، ينحسر تدريجيا يوم الجمعة ويبقى الطقس متقلبا.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم مع أمطار غزيرة أحيانا، مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتد بين الحين والآخر ترفع موج البحر لحدود ثلاثة أمتار، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق، ويتدنى مستوى تساقطها تدريجيا مع انخفاض درجات الحرارة لتلامس 1200 متر ليلا، كما نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية ليلا بدءا من ارتفاع 1500 متر.

الجمعة: غائم مع درجات حرارة متدنية صباحا، تؤدي لتشكل الجليد على الطرقات الجبلية بدءا من ارتفاع 1400 متر، تهطل الأمطار بشكل متفرق يتخللها انفراجات، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 وما فوق.

السبت: غائم جزئيا إلى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق.

-الحرارة على الساحل من 10 الى 16 درجة، فوق الجبال من 3 الى 9 درجات، في الارز من -3 الى 4 درجات، في الداخل من 4 الى 10 درجات.

-كمية المتساقطات:

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 150 ملم 279,2 ملم 439,2 ملم 310,0 ملم

بيروت 17,8 ملم 150,7 ملم 303,6 ملم 310,0 ملم

صور 11,5 ملم /ملم 256,4 ملم / ملم

زحلة 13,2 ملم 109,7 ملم 239,1 ملم 196,0 ملم

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 15 و45 كلم/س، وتشتد أحيانا لتقارب 65 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط إلى سيء.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85%

-حال البحر: مائج إلى هائج حرارة سطح الماء: 21 درجة.

-الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:06:42 ساعة غروب الشمس:16:37