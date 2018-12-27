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حقيقة خطف شخص في مجدليا.. “تمثيلية” بسبب الضائقة المالية!

المصدر: وكالات 0

أصدرت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامّة – بلاغاً جاء فيه: “الساعة 23:40 من تاريخ 26/12/2018 ادّعى لدى مخفر درك زغرتا في وحدة الدرك الإقليمي المدعو: “م. ع.” من بلدة مجدليا / زغرتا، بأن شقيقه: “و.” قد غادر منزله حوالي الساعة 17:00 ولم يعد. وأنّه تلقّى رسالة نصية من هاتف شقيقه طالباً منه دفع فدية مالية قدرها عشرة آلاف دولار أميركي، إذا كانوا يرغبون بعودته.

الساعة 8:00 من تاريخ 27/12/2018 أوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في بلدة مجدليا المشتبه بأنّه تعرض لعملية خطف “و. ع.” وهو بصحة جيدة.

بالتحقيق معه في مخفر درك زغرتا تبين أنه إختلق تمثيلية إختطافه بسبب ضائقة مالية يعاني منها.

أودع الموقوف القضاء المختص بناءً على إشارته”.

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