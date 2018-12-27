لبنان دخلَ “مربعانية الشتاء”.. موجة برد غير مسبوقة و3 منخفضات قادمة!

تضرب “بلاد الشام” أي الأردن ولبنان وسوريا وفلسطين، هذه الأيام، موجة برد غير مسبوقة، لا سيما مع دخول ما تعرف “فترة الأربعينية” أو “مربعانية الشتاء”، التي تمتد من 22 كانون الأول حتى آخر كانون الثاني المقبل.

وتتأثر هذه الدول في مثل هذا التوقيت من العام بمنخفض جوي يتمركز فوق قبرص يصاحبه هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح باردة مع تساقط البرد، بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة إلى ما دون العشرة مئوية.

ودعت مديرية الأمن العام في الأردن المواطنين، الأربعاء، إلى متابعة النشرات الجوية خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى حالة الطرق، محذرة من تشكل السيول بسبب الأمطار المتوقعة.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية في الأردن، ستسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، وتسقط زخات من المطر في شمال المملكة تمتد تدريجيا مع ساعات الليل المتأخرة لتشمل المناطق الوسطى وأجزاء من المناطق الجنوبية.

ثلوج في لبنان

وسيتأثر لبنان، بدءًا من الخميس، بمنخفض جوي يتمركز حاليا فوق تركيا، وسيكون مصحوبا بكتل هوائية باردة وأمطار غزيرة حتى صباح يوم الجمعة، في وقت حذرت الأرصاد الجوية من تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية بكثافة.

كما توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يؤدي الطقس إلى تشكل الجليد على الطرقات الجبلية بدءا من ارتفاع 1400 متر، وتهطل الأمطار بشكل متفرق يتخللها انفراجات، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 وما فوق.

وفي 20 كانون الاول الجاري، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن العثور على جثة شاب في أحد الأودية متوفيا نتيجة الطقس البارد جدا الذي يجتاح البلاد، في حين دعت هيئة الأرصاد السكان إلى أخذ الحيطة والحذر.

ماذا عن سوريا؟

وفي سوريا، تسبب البرد القارس بمقتل رضيعين في مخيم الركبان للاجئين داخل سوريا منتصف كانون الأول الجاري، وقضت الأمطار الغزيرة المصحوبة بحبات البرد على عدد من خيم اللاجئين بالمخيم.

وتوفي الرضيعان السوريان، وهما دون الستة أشهر، في المخيم الواقع على الحدود السورية الأردنية مع اشتداد برودة الطقس وفقدان المستلزمات العلاجية اللازمة، وفق ما ذكر بيان لليونيسف.

3 منخفضات جوية

ومن المتوقع أن تتأثر الأراضي الفلسطينية بثلاثة منخفضات جوية متتالية خلال الأسبوع المقبل، في ظاهرة غير مألوفة لم تشهدها البلاد من سنوات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وسيرافق هذه المنخفضات الجوية رياح باردة وقوية وأمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد، في حين من المتوقع أن تغطي الثلوج الكثيفة المناطق الجبلية والمرتفعات في شمالي فلسطين.