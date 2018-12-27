مئات المواقع اللبنانيّة حُجبت بشكل مفاجئ.. والسبب “ويكس” الإسرائيلي!

نشرت منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي SMEX خبرًا مفاده أنّ السلطات اللبنانية حجبت بشكل مفاجئ موقع “ويكس” الإسرائيلي المنشأ، وبالتالي حُجبت المواقع اللبنانية المبنية على برمجيته.

ولفتت المنظّمة عبر موقعها الإلكتروني إلى أنّ هذا القرار صدر فجأة ومن دون أيّ مهل، الأمر الذي يؤثر على مئات المواقع الإلكترونية في لبنان، مضيفةً أنّ أصحاب المواقع الإلكترونية لم يدركوا بحجب برمجية “ويكس” إلا بعدما بدأوا يلاحظون عدم قدرتهم على الوصول إلى مواقعهم الإلكترونية التي تستخدم تلك المنصة من لبنان. حتّى أنّ بعضهم سأل عبر وسائل التواصل عن الموضوع.



وبحسب قانون مقاطعة إسرائيل لعام 1955، تنصّ المادة 1 على أنّ”الشركات والمؤسسات الوطنية والأجنبية التي لها مصانع أو فروع تجميع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم حسبما يقرّره مجلس الوزراء بقرار ينشر في الجريدة الرسمية”، وهنا سألت المنظمة إذا ما كان قرار الحظر قد نُشر في الجريدة الرسمية.