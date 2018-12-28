إلى اللبنانيين.. هذه تدابير السير ليلة رأس السنة

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“لمناسبة الإحتفالات بليلة رأس السنة، سيتم منع وقوف السيارات اعتباراً من الساعة 18.00 من تاريخ 31/12/2018 ولغاية انتهاء الاحتفالات في شوارع: غورو، المقدسي، الجميزة، بدارو، السوديكو، مار مخايل، ساحة ساسين، ساحة الشهداء، ويغان، المصارف، الأمير بشير، كما سيتم منع مرور السير في شارع غورو والسماح للمشاة فقط بعبوره”.



لذلك، “يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلا لحركة المرور”.