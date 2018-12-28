المنخفض حطّ في لبنان.. إليكم أحوال الطقس بآخر أيام من 2018!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدًا غائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة اعتبارا من بعد الظهر.

وتشتد الامطار أحيانا خلال الليل مع حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق.

وجاء في النشرة الآتي:



الحالة العامة: ينحسر المنخفض الجوي عن الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من اليوم ويبقى الطقس متقلبًا.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع أمطار خفيفة متفرقة ودرجات حرارة متدنية صباحا تتساقط معها الثلوج صباحا على ارتفاع 1000 متر وما فوق، يتحسن الطقس خلال النهار. نحذر من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى بدءا من ارتفاع 1300 متر.

السبت: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة اعتبارا من بعد الظهر. تشتد الامطار أحيانا خلال الليل مع حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق.

الأحد: غائم مع رياح ناشطة وأمطار متفرقة تشتد أحيانا وتكون مصحوبة ببرق ورعد خاصة فترة بعد الظهر من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق.

-الحرارة على الساحل من 10 الى 17 درجة، فوق الجبال من 2 الى 8 درجات، في الأرز من -2 الى درجتين، في الداخل من 4 الى 10 درجات.