النائب السابق إدغار معلوف في ذمّة الله

توفي النائب السابق اللواء إدغار معلوف في ⁧ ‫‫سويسرا‬⁩ عن عمر يناهز 84 عاماً، ومعلوف من مواليد بيروت في العام 1934، دخل المدرسة الحربية سنة 1953 وتخرج منها برتبة ملازم.

تسلم إدغار معلوف، خلال سنتي 1988 و1989، وزارات المالية والصحة والصناعة والنفط والأشغال العامة والعمل والسياحة وقام بإدارتها، خلال مرحلة حكومة العماد ميشال عون العسكرية.

غادر معلوف لبنان بعد أحداث العام 1991، حيث استقر في فرنسا في تلك المرحلة.

يشار إلى أنّه قد انتخب نائباً عن محافظة جبل لبنان، في دورة سنة 2005، ثم سنة 2009. كما انتخب عضواً في لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات.