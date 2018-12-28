بالفيديو: ممثل يهدّد بالإنتحار ويتّهم ماغي بو غصن… والاخيرة ترد

في فيديو صادم، خرج الممثّل جوليان فرحات، بتصريح مباشر، يتّهم فيه الممثلة ماغي بو غصن، بأنّها دمّرت حياته وحياة أشخاص كثيرين خصوصاً في الوسط الفنيّ. معلناً أنّه لا يمانع الموت اليوم بدل العيش بعالمٍ فيه ماغي وغيرها من “اللي بيتمقطعو بالناس”.

وفي التفاصيل، روى جوليان في مقطع صوّره على طريقة الـ”Live” على صفحته الرسميّة عبر “فايسبوك”، الخلاف الذي حصل بينه وبين ماغي، قبل أن يتطوّر ويصل الى القضاء.

وقال:”اتّصلت بي Eagle Films لصاحبها جمال سنان من أجل تصوير مشاهد في مسلسل كراميل بدور أقلّ من ثانويّ، فذهبت للعمل مع هذه الشركة المحترفة والمهنيّة، والتي كنت اقدّرها واحترمها وأثق بنزاهتها. وبينما كنت أقوم بدوري، جاءني عرض المشاركة في مسلسل الحب الحقيقي، وقبلت به”.

وأشار الى أنّه “لم يكن على علم بالخلاف الحاصل بين ماغي والممثلة باميلا الكيك، الّا أنّه لاحظ طريقة تغيّر العاملين في كراميل معه منذ توقيعه على العمل، وبعدها تمّ اتهامه بسرقة دراجة نارية تعود للمسلسل، مع ما تبعه من كلامٍ مسيء بحقّه سمعه بعد انتهاء التصوير. وهنا عمد الى تويجه رسالة صوتية غاضبة الى ماغي عبر مساعدها علاء مرعب، طلب منه فيها عدم ذكر ماغي لاسمه بأيّ مكان.. وإلاّ….”.

و”نتيجة ذلك، أرسل فرع المعلومات وراءه، للتحقيق معه في المخفر، حيث كشفوا له بأنّ ماغي أوصتهم بضربه لكنّهم رفضوا فعل ذلك…. وبعدها وقّع على تعهّد بعدم ذكر اسمها. وغادر”. بحسب قول فرحات.

ولفت الى أنّ “ماغي تقدّمت بدعوى قضائيّة بحقّه قيمتها نصف مليون دولار، عندها تمنّت والدته عليه التواصل معها او مع اي مقرّب اليها لسحبها. وهذا ما حاول فعله الا انه فشل بذلك”.

وطلب جوليان في الفيديو:”من كلّ شخص غلّطت ماغي بحقو انو يتقدّم ويحكي… وأنا مستعدّ موت ولا عيش بعالم في ماغي بو غصن”. مؤكّداً أنّه “لن يحضر الى الجلسة او التحقيق”.

بدورها، نشرت ماغي بياناً توضيحيّاً سردت فيه كلّ الوقائع القانونيّة، حول ما جرى تداوله وما ورد على لسان جوليان فرحات. وعلّقت عليه كاتبةً:”لأنّوا تربينا عالأخلاق والقيم والقانون واحترام الناس.. نحنا دايماً تحت سقف القانون”.