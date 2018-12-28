بعد إستباحة الأجواء اللبنانية.. نائب يطالب “بمنظومة صواريخ روسية”

أكد عضو “لجنة الأشغال العامة والنقل” النائب محمد خواجه، “ضرورة الاستعانة بروسيا الاتحادية لبناء منظومة دفاعات جوية، وذلك بعد الخروقات الإسرائيلية المتكررة للأجواء اللبنانية”.

وأشار إلى أن “الخروقات الجوية الإسرائيلية المتكررة للأجواء اللبنانية تستدعي بناء منظومة صواريخ مضادة للطائرات من روسيا الاتحادية”.

وقال النائب خواجه لـ”سبوتنيك”:”الإسرائيليون في السنوات الماضية كانوا ولا يزالوا يستخدمون أجواءنا للاعتداء على سوريا وهذا الأمر خطير للغاية، ولم تكن تصادف الطلعات الجوية الإسرائيلية مع حركة الطيران على الخطوط الجوية في لبنان، هذه المرة صادفت مرور طائرتين وهذا الأمر من الممكن أن يتكرر، نجونا بأعجوبة ولكن في المرات القادمة قد لا ننجو”.

وأضاف النائب اللبناني:”في الوقت الذي ينشغل المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمحاولة استصدار قرار بضغط أميركي إسرائيلي بما يخص موضوع ما يسمى بالأنفاق المزعومة، من المؤسف أن لا يتوقفوا عند هذه الخروقات”.

ولفت خواجه إلى أن هذه الخروقات “تتطلب من الحكومة موقف صريح وواضح وعالي النبرة تجاه إسرائيل وتجاه من يحميها ويدعمها في المحافل الدولية، وبنفس الوقت يجب إعلاء الصوت بأن هذا الأمر خطير ويمكن أن يتسبب بكارثة, بل يمكن أن يؤدي إلى حرب حقيقية ليست أقل مما حدث عام 2006”.

ورأى خواجه أن “الأمر يتطلب أكثر مما قامت به الحكومة عندما تقدمت بشكوى إلى الأمم المتحدة. وتابع قائلا: “لدينا أكثر من 100 و 200 خرق إسرائيلي يسجل شهريا من الطائرات الإسرائيلية، وهذا الأمر يستدعي العمل على بناء منظومة صواريخ مضادة للطائرات خاصة أن هناك أصدقاء في العالم لا سيما روسيا الاتحادية التي من الممكن أن تساعد لبنان لحماية نفسه”، مضيفاً: “الأميركي يساعد الجيش اللبناني ولكن بأسلحة ومعدات تنضوي تحت مسمى الحرب على الإرهاب.

وختم خواجه “يتهددنا الخطر الرئيسي وهو الخطر المستدام الإسرائيلي وهذا يستدعي وجود استراتيجية دفاعية”.

كلام خواجه جاء بعد أن كشف وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوي عن كارثة إنسانية كادت تصيب ركاب طائرتين مدنيتين، ليلة الثلاثاء الماضي، بعد استباحة الطيران الإسرائيلي للأجواء اللبنانية في غاراته الجوية على جنوب العاصمة السورية دمشق.

وطلب الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، سعد الحريري، التقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل وأخذ القرار الذي يحمي لبنان ومدنييه.

في السّياق نفسه، ادعى الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي “ديبكا”، صباح الخميس، أن روسيا سترد، وبقوة، على الهجمات الإسرائيلية على سوريا، عبر مد مجال منظومة الدفاع الجوي الروسية “إس 300” الموجودة في سوريا لتشمل الأجواء اللبنانية، أيضا.