عام 2019 “سيُبيّضها”: الثلوج على 800 متر.. انتظروا مفاجآت جليديّة!

في ظلّ المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان، أصدر رئيس مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة الدكتور ميشال افرام ارشادات حول الاحوال الجوية، جاء فيها ما يلي:

1 – تنبّه المصلحة من ثلوج خفيفة مع جليد ليل الجمعة 28/ 12 والسبت 29/ 12 على ارتفاع 1000 متر في البقاع.

2 – طقس الاحد 30/ 12 متقلب مع امطار وثلوج على 1300 متر، ولا خطورة على طريق ضهر البيدر، يجب الانتباه على طرقات ترشيش، فاريا، اللقلوق والارز.

3 – منخفض جوي الاثنين 31/ 12 يجلب امطارًا وثلوجًا تبدأ على 1300 متر وتنخفض تدريجياً لتصل الجمعة 4/ 1/ 2019 الى ارتفاع 1000 متر والسبت 5/ 1/ 2019 الى 800 متر.

4 – ليلة رأس السنة: امطار متفرقة، ثلوج على 1300 متر الانتباه على الطرقات الجبلية (الارز، اللقلوق، فاريا، ترشيش، ضهر البيدر).

5 – الاثنين 31/ 12/ 2018، الثلاثاء 1/ 1/ 2019: امطار مع سيول وثلوج على ارتفاع 1300 متر.

6 – الجمعة4/ 1/ 2019: احتمال ثلوج على ارتفاع 1000 متر.

7 – السبت 5/ 1/ 2019: احتمال ثلوج على 800 متر في البقاع.

8 – الاحد 6/ 1/ 2019: احتمال ثلوج على 800 متر في البقاع.

من جانبه، تحدّث رئيس دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية عبد الرحمن زواوي لـ”لبنان 24″ عن أحوال الطقس في الايام المقبلة، مشيرًا الى أنّ منخفضًا جديدًا من المتوقع أن يصل الى لبنان الثلاثاء المقبل.

المصدر: لبنان24