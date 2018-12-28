للبنانيين.. هذه تسعيرة المطاعم والملاهي ليلة رأس السنة!

دعا نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي اللبنانيين ليعيشوا فرحة رأس السنة وأن يتغلبوا على العامل النفسي والإقتصادي والسياسي، مؤكدا أن “الأسعار تناسب كل الميزانيات”.

وقال: “أكثر من 50% من المطاعم تعتمد تسعيرة à la carte كأي ليلة عادية، أما المطاعم الأخرى فقد وضعت set menu خاص لهذه الليلة بأسعار مدروسة جدا، معدلها الوسطي 75 دولارا أميركيا. أما الحانات فتنطلق أسعارها من 50$ والملاهي الليلية الكبرى ابتداء من 100$”، مشيرا الى أنّ “القطاع السياحي جاهز دوما ليزرع البهجة في قلوب اللبنانيين رغم المخاض الذي مرت به سنة 2018”.



ودعا الرامي إلى الإلتزام بالقوانين المرعية الإجراء وخصوصا تلك المتعلقة بالأسعار المصدقة من وزارة السياحة من ناحية ومن ناحية أخرى منع دخول القصار إلى الملاهي، طالبا من “رواد السهر بشرب الكحول بمسؤولية والتقيد بأنظمة السلامة المرورية”.

وفي الختام حيا القوى الأمنية الساهرة على سلامة المواطنين ورواد السهر في هذه الليلة التي نتمناها آمنة وسالمة.