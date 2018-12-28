ما حقيقة صرف 4750 موظفًا من شركات في لبنان؟

أصدر المكتب الاعلامي لرئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير بيانا توضيحيا، رد فيه على ما تناقله بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن خبر نشرته أحدى وسائل الاعلام ومفاده ان رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة محمد شقير أدلى بتصريح لقناة LBCI جاء فيه: اليوم تم اقفال 2200 شركة في لبنان اقفالا تاما، وبالتالي تم فصل اكثر من 4750 موظفا لبنانيا، وللعلم ان معدل البطالة ارتفع من 42 % في شهر تشرين اول الى 51% في شهر كانون الاول، والرقم يعتبر مخيفا جدا في بلد لا يتجاوز تعداد سكانه 3،5 ملايين شخص”.

وجاء في التوضيح ما يلي:

أولا: ان رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير لم يدل أمس بأي تصريح للمؤسسة اللبنانية للارسال “LBCI”.

ثانيا: ان رئيس الهيئات الاقتصادية كان قد أعلن أكثر من مرة عن معلومات حول اقفالات في العام 2018 عددها حوالي 2200 موزعة بين مؤسسات وفروع لمؤسسات وصرف عدد كبير من العمال، كما انه لم يحدد عدد المصروفين ولا معدلات البطالة.

ثالثا: بالنسبة لمعدلات البطالة، ان رئيس الهيئات الاقتصادية يعتمد الارقام المتداولة خصوصا تلك التي اصدرها البنك الدولي والتي تشير الى ان معدل البطالة في لبنان بلغ 25 في المئة ولدى الشباب تجاوز الـ36 في المئة.

رابعا: ان رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير حريص أشد الحرص على اعطاء معلومات دقيقة بهدف وضع الرأي العام اللبناني في حقائق الامور وتنبيه المسؤولين عما آلت اليه الاوضاع في البلاد، وهو يرفض بشدة تضخيم الوقائع وكما يرفض سياسة التخويف والتهويل لأي سبب من الأسباب.

في الختام، يتوجه رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير بالمعايدة من جميع اللبنانيين، متمنيا لهم قضاء عطلة الاعياد بفرح وسعادة وراحة بال، وآملا ان تشكل الحكومة لانقاذ بلدنا واعادته الى طريق التعافي والنهوض والازدهار”.