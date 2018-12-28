700 مسعف و170 سيارة إسعاف في خدمة اللبنانيين ليلة “رأس السنة”

مواكبة للاحتفالات بمناسبة ليلة رأس السنة، ليل الإثنين / الثلاثاء 31 كانون الأول 2018 فقد وضع الصليب الأحمر اللبناني فرق الإسعاف والطوارئ في حالة من الجهوزية والاستنفار العام في جميع مراكزه المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانية وعددها 46 مركزاً ثابتاً و3 مراكز موقتة تواكبها 4 غرف عمليات اتصال وتنسيق، مدعمة بـ 170 سيارة إسعاف، وحوالي 700 مسعف. وللمناطق الجبلية فقد خصص الصليب الأحمر اللبناني عدد من السيارات ذات الدفع الرباعي لتكون على جهوزية أيضاً في حال تعرض هذه المناطق لأية عواصف ثلجية وجميعهم على استعداد كامل لتلبية النداءات الطارئة على رقم الطوارئ المجاني 140.

كما وأن مركزي نقل الدم في سبيرز (بيروت) وفي طرابلس (الشمال) سيكونان على جهوزية ( 24 /24) لتلبية الطلب على وحدات الدم من جميع الفئات حسب توفرها في ليلة رأس السنة، إضافة إلى استقبال المتبرعين بالدم، ولمزيد من المعلومات حول توفر وحدات الدم يمكن الاتصال على الرقم 372802 01 لمركز سبيرز، وعلى الرقم 601429 06 لمركز طرابلس .

إن الصليب الأحمر اللبناني يلفت عناية المواطنين بضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة، وإن المتطوعين والعاملين في المراكز هم على جهوزية لتلقي النداءات الطارئة وتلبية الطلب على وحدات الدم، ويتمنى للجميع أعيادا ملؤها السعادة والخير والسلام.