استمتعوا بليلة رأس السنة قبل ثورة العملاق الأطلسي.. هل سيكون شتاء 2019 الأكثر قساوة؟

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان كتلاً رطبة فوق البحر المتوسط تتجه نحو لبنان خلال يومي السبت والأحد، ستشكّل حالة عدم استقرار، فتتساقط الأمطار مع بعض العواصف الرعدية وتكون غزيرة بعض الأحيان على الساحل الوسط والجنوبي وتشتد مع الوقت على الساحل الشمالي والجبال الغربية المطلة على البحر، وصولاً الى طرطوس وجبلة في سوريا.



لكن ماذا عن صراع الضغوط الجوية الحاصل وكيف سيؤثر نشاط المنخفض الإيسلاندي (العملاق الأطلسي) على طقس الشرق الأوسط؟

يستيقظ المرتفع شبه المداري فوق الأردن والعراق مساء الأحد ويتمدّد نحو غرب سوريا ولبنان صباح الإثنين فيُطلق رياحاً جنوبية شرقية ترفع درجات الحرارة وتوقف تقدّم الأمطار نحو لبنان من ظهر الإثنين ولغاية بعد ظهر الأربعاء، فتكون اجواء الطقس ليلة رأس السنة ويوم العيد مستقرة وغائمة، تنتظر وصول قيم ضغط المنخفض الإيسلاندي المنخفضة نحو تركيا ما يساهم بتعزيز الرياح التي سيطلقها الآزوري من الغرب نحو لبنان وفلسطين بسرعة 80 كلم في الساعة، فتعود الأمطار الغزيرة نحو المنطقة مع تراجع نشاط الشبه مداري.

سوف يعزز المنخفض الايسلاندي نشاطه بين الحدود الأوروبية والروسية، وتنهار يوم الإثنين الى 988hpa الأمر الذي سيطال الشرق الأوسط من حيث وصول المنخفضات الأطلسية بشكل متتالٍ التي ستشق طريقها عبر لندن والمانيا والنمسا واليونان، تحمل معها الخيرات الغزيرة، وسيؤدي هذا الثوران الى نزولات قطبية نحو الشرق الأوسط قد تتزامن مع الأمطار، الأمر الذي سيتضح في الأيام المقبلة.

تتساقط الثلوج بين السبت مساء والإثنين قبل الظهر على الجبال التي تعلو 1600 متر .

الحرارة على الساحل: 19/13

على الجبال 1200متر: 9/4

في البقاع: 8/4

الضغط الجوّي: مرتفع الى 1020hpa

الرطوبة: 82%