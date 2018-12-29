عواصف رعدية وبرق ورعد وثلوج.. وماذا عن طقس “ليلة رأس السنة”؟

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا وتكون مترافقة بعواصف رعدية بخاصة فترة قبل الظهر كما تنشط الرياح وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق.

الحال العامة: طقس متقلب يسيطر الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا ومن المتوقع أن تشتد خلال الليل مع حدوث برق ورعد، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300متر وما فوق.



الأحد: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا وتكون مترافقة بعواصف رعدية خاصة فترة قبل الظهر كما تنشط الرياح وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400متر وما فوق.

الإثنين: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وأمطار خفيفة متفرقة أحيانا وثلوج على1500 متر وما فوق، تنحسر الأمطار خلال الليل.