فوج اطفاء بيروت يرفع جهوزية عناصره بليلة رأس السنة

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، “ان فوج اطفاء مدينة بيروت رفع جهوزية عناصره خلال الاعياد وعند حصول اي طارىء جراء تداعيات الأحوال الجوية، من خلال تأمين السلامة العامة والسهر على راحة المواطنين وسكان العاصمة، حيث سيتم نشر عناصر فوج الاطفاء في مختلف شوارع العاصمة واحيائها، وبخاصة بمحيط اماكن السهر والساحات العامة، اعتبارا من الساعة 17,00 من تاريخ 31-12-2018 ولغاية الساعة 7,00 من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 1-1-2019.

ونذكر المواطنين في مدينة بيروت عند حدوث اي طارىء، الاتصال بغرفة عمليات الفوج على الرقم ( 175 )، لتلبية اي نداء استغاثة او جراء تداعيات الأحوال الجوية غير الاعتيادية التي قد تطرأ خلال الايام المقبلة.