هكذا ستكون ليلة فنادق بيروت في رأس السنة

توقعت مصادر سياحية لـ”المركزية” أن تصل نسبة الحجوزات الفندقية في بيروت والمناطق المحيطة بها والجبليّة إلى 100 في المئة خلال الأسبوع المقبل الذي تتخلله سهرة رأس السنة، وأن نسبة الإشغال تبلغ في الفترة الممتدة من 27 الجاري إلى نهاية السنة معدلاً وسطيّاً في حدود 65 في المئة.

ولاحظت المصادر أن مؤتمر “Visit Lebanon” حقق النجاح المطلوب من خلال تنويع السياحة خصوصاً الأوروبية منها، حيث دلّت الإحصاءات إلى أن السياح الأوروبيين باتوا يحتلون المرتبة الأولى من حيث عدد السياح الذين بلغ عددهم حتى نهاية تشرين الثاني الماضي 648 الفاً و567 سائحاً أوروبياً، بينما حلّ في المرتبة الثانية السياح العرب فبلغ عددهم 511 ألفاً و54 سائحاً عربياً، وجاء السيّاح الأميركيون في المرتبة الثالثة إذ بلغ عددهم 328 ألفاً و840 سائحاً أميركياً غالبيتهم من الولايات المتحدة الأميركية وأميركا الجنوبية، وفي المرتبة الرابعة السياح الآسيويون الذين بلغ عددهم 127 ألفاً و963 سائحاً آسيوياً.

إلا أن المصادر السياحية كشفت أن “التركيز في العام المقبل على استقطاب الأسواق الروسية والصينية والهندية التي يعوّل عليها لبنان كثيراً، لما يشكّل وجودهم من أهمية إن على صعيد العدد أو الإنفاق، بعدما بدأت مكاتب السياحة والسفر تروّج للبنان إثر زيارة أصحابها إلى بيروت عن طريق ” Visit Lebanon”.

كذذلك شددت المصادر ذاتها على الطلب من مكاتب السياحة والسفر العاملة في لبنان الترويج للسياحة اللبنانية بعدما ثبت أن عدداً كبيراً من اللبنانيين يمضون العطلات والأعياد خارج لبنان، كما حصل في عيديّ الميلاد ورأس السنة حيث اتّجه اللبنانيون إلى شرم الشيخ واسطنبول وأضنة التركيّتين، لتمضية الأعياد.

وتعوّل هذه المصادر كثيراً على تشكيل الحكومة الجديدة “من أجل تفعيل العمل الحكومي وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع السياحي”.