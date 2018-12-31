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حادثٌ مروّع على أوتوستراد القلمون.. وإصابة نجل الوزير المرعبي! (صور)

المصدر: وكالات 0

وقع حادث سيرٍ مروّع، صباح اليوم الإثنين، على أوتوستراد القلمون باتّجاه عند جسر البلمند، حيث اصطدمت سيارة الشاب محمد طارق المرعبي نجل وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، وهي من نوع “هوندا” بعمودين كهرباء وانقلبت عن الجسر إلى الطريق الفرعية، وفق ما أفاد مراسل “لبنان 24” في الشمال.
ثم اصطدمت سيارته بسيارة نوع “مرسيدس” تعود للمحامي وليد خوري من دون إصابة الأخير.

وقد أصيب المرعبي بكسور ونقل إلى مستشفى “ألبير هيكل” في الكورة من قبل جهاز الطورائ والإغاثة في “الجمعية الطبية الإسلامية” حيث أفيد بأنّ وضعه الصحي غير مستقرّ.

وكانت غرفة العمليات في جهاز الطوارئ والإغاثة قد أفادت عن “إصابة شخصٍ في الرأس وغيابٍ عن الوعي نتيجة حادث اصطدام سيارة بعمود إنارة تلاه انقلاب بالقرب من مفرق البلمند على أتوستراد القلمون باتجاه طرابلس”.

المصدر: لبنان24

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