“حياتك أهم”: النقليات مجّانية هذه الليلة.. فلا تتردّدوا!

أعلن نقيب أصحاب شركات “التاكسي” في لبنان شارل بو حرب عن مبادرة “حياتك أهم” الخاصّة بليلة رأس السنة، لتأمين نقل الساهرين مجاناً من أماكن سهرهم في لبنان وقبرص والإمارات إلى منازلهم.

بو حرب وفي مؤتمر صحافي عقده، ظهر اليوم الإثنين، في مكتبه في “سنتر إتوال” – عين الرمانة، أعرب عن أمله في أن “نصل كما وصلنا في السنوات الماضية إلى لا ضحايا في يوم رأس السنة من جراء حوادث السير بفضل تكاتف جميع المبادرات التي ستطلق من قبل جميع الجمعيات والنقابات”.



وأشار إلى أنّه “بحسب الدراسات العالمية فإنّ كأسين من الخمر هما الحد الأقصى المسوح به عالمياً لقيادة السيارة”، مشدّداً على “أنّنا الليلة نقول “لا تشرب وتقود”، و”شارلي تاكسي” في لبنان ودبي وأبو ظبي هي إلى جانبكم، ونحن موجودون لنقدّم خدماتنا مجاناً الليلة لمن هم بحاجة للخدمة ومهمتنا الليلة أن ننقذ الأرواح”.

وأضاف: “شعارنا الأساسي والوحيد لإطلاق هذه المبادرة للسنة العاشرة على التوالي هو “حياتك أهم” وأن نصل إلى نهاية رأس السنة ورقم هاتف الصليب الأحمر لم يرن”.

وأعلن بو حرب أن “المميّز هذه الليلة أنّ تغطيتنا امتدت إلى خارج الأراضي اللبنانية وصارت موجودة في قبرص وليماسول ولارنكا ومن يرغب يمكنه التواصل معنا على الرقم 3579932151 كما يمكن للأشخاص الموجودين في دبي وأبو ظبي التواصل معنا على الرقم 971566961233 00، وفي لبنان موجودون على الرقم 1514. كما وضعنا رقم “واتسآب” وهو 9613285710 ليخدم المتصلين من دون كلفة وفي جميع نقاط التغطية في جميع البلدان”.