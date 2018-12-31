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أخبار لبنان

على شاطئ العبدة.. إحباط عملية هجرة غير شرعية وتوقيف 23 شخصاً!

المصدر: وكالات 0

أصدرت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامّة – بلاغاً جاء فيه: “حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات هجرة غير شرعية عن طريق البحر.

بنتيجة المتابعة الحثيثة من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بغية الحد من هذه الظاهرة، تمكنت بتاريخ 29/12/2018 وعلى شاطئ الشيخ زناد / العبدة من توقيف:

/23/ شخصاً (10رجال، 4 نساء و9 أولاد) من الجنسية السورية، واللبناني (ا. ع.، مواليد 1998)، وقد صرحوا بأنهم كانوا يحاولون مغادرة الأراضي اللبنانية الى قبرص بواسطة مركب يجهلونه.

أودعوا القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

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