ليلة رأس السنة.. تدابير أمنية مشدّدة وتوجيهات

صدر عن المديرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلي:

لمناسبة رأس السنة الميلادية والاحتفالات والنشاطات التي ترافقها، ستقوم القطعات العملانية في قوى الأمن الداخلي بتنفيذ إجراءات أمنية مشدّدة، للحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم، والسهر على حماية المرافق السياحية والتجارية والاقتصادية والتجمعات الاحتفالية، ودور العبادة، وأماكن السهر، إضافةً إلى تأمين حركة السير بهدف الحدّ من الازدحام.



وهي لهذه الغاية اتخذت مجموعة إجراءات استثنائية، منها:

رفع نسبة الجهوزية في القطعات العملانية إلى الحدّ الأقصى.

تكليف /13000/ عنصر لتنفيذ مهمات حفظ أمن ونظام على مختلف الأراضي اللبنانية، إضافةً إلى شعبة المعلومات وعناصر من مفارز الاستقصاء للقيام بالواجبات الاستطلاعية والاستعلامية.

إطلاق دوريات راجلة وسيّارة، وإقامة حواجز أمنية ثابتة وظرفية، وتكثيف تواجد عناصرها على الطرقات الرئيسية والتقاطعات الهامة.

تسيير دوريات على الأوتوسترادات بهدف تخفيف السرعة.

تكثيف عمل رادارات السرعة.

إقامة حواجز لفحص نسبة الكحول في الدم لدى السائقين.

وبهذه المناسبة، تهيب هذه المديرية العامة بالمواطنين الكرام التقيد بالقوانين المرعية الإجراء، وبخاصة: