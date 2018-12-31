من أمطار متفرقة إلى منخفض جوي آت من كريت.. هكذا سنستقبل طقس بداية 2019

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، أن يكون الطقس في لبنان يوم غد الثلثاء، غائما جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة ورياح ناشطة خاصة جنوب وشمال البلاد، يتحول مساء إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة. وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة: طقس متقلب على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح الاربعاء حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق جزيرة كريت، فيتحول الى طقس ماطر وعاصف.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة في المناطق الداخلية والمناطق الجبلية وتساقط امطار متقطعة خلال الفترة الصباحية وثلوج خفيفة على ارتفاع 1500م وما فوق. تنحسر الامطار تدريجيا خلال النهار ويتحول الطقس إلى غائم جزئيا مساء مع تكون طبقات من الضباب على المرتفعات.

الثلثاء: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة ورياح ناشطة خاصة جنوب وشمال البلاد، يتحول مساء إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة.

الأربعاء: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض محدود في درجات الحرارة ورياح ناشطة. تتساقط أمطار خفيفة تشتد غزارتها مساء وتكون مصحوبة ببرق ورعد بين الحين والآخر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500م ويتدنى الى حدود 1300م ليلا.

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 11 الى 19 درجة، في الجبال من 4 درجات الى 12 درجة، في الارز من -1 الى 4 درجات وفي الداخل من 6 درجات الى 12 درجة.

كمية المتساقطات

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 26,9 ملم 279,2 ملم 525,8 ملم 334,0 ملم

بيروت 12,8 ملم 150,7 ملم 349,2 ملم 326,0 ملم

زحلة 10,0 ملم 109,7 ملم 295,2 ملم 212,0 ملم

صور 1,6 ملم 58,7 ملم 283,5 ملم / ملم

الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا تتحول الى شمالية شمالية شرقية ليلا، تتراوح سرعتها بين 15 و40 كلم/س.

الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: تتراوح بين 50 و80 %.

حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 20°م.

الضغط الجوي: 768 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 6,43 ساعة غروب الشمس: 16,39