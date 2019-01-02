المنخفض الجوي المُنتظر آتٍ في هذا اليوم.. أمطار وعواصف رعدية وتحذير من الجليد!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما إجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي وبسيط بدرجات الحرارة. تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق. تنحسر الامطار ابتداء من المساء. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: منخفض جوي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب يستقر يوم الجمعة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا إلى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. تتساقط أمطار خفيفة متفرقة بدءا من بعد الظهر تشتد غزارتها ليلا وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق.



الخميس: غائم إجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي وبسيط بدرجات الحرارة. تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق. تنحسر الامطار ابتداء من المساء.

الجمعة: غائم جزئيا مع رياح ناشطة وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة يتحول خلال النهار الى قليل الغيوم، كما نحذر من تكون الجليد على الطرقات التي تعلو عن 1200 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

-الحرارة على الساحل من 7 الى 19 درجة، فوق الجبال من 3 الى 4 درجات، في الارز من -3 الى 3 درجات، في الداخل من 2 الى 12 درجة.

-كمية المتساقطات:

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 0,0 ملم 296,2 ملم 529,0 ملم 346,0 ملم

بيروت 0,0 ملم 175,0 ملم 349,8 ملم 333,0 ملم

زحلة 0,0 ملم 127,0 ملم 295,4 ملم 218,0 ملم

صور 0.0 ملم / ملم 283,7 ملم / ملم

-الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 15 و40 كلم/س، تشتد مساء فتقارب ال 65 كلم/س.

-الانقشاع: جيد، يسوء مساء على المرتفعات بسبب الضباب والامطار.

-الرطوبة النسبية على الساحل: تتراوح بين 50 و80 %.

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

-الضغط الجوي:761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:06,43 ساعة غروب الشمس: 16,41