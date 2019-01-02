موقع أونلي ليبانون الإلكتروني


أخبار لبنان

“النقل الجوي” يتوقف عن العمل لمدة ساعة واحدة.. في هذا التوقيت

المصدر: وكالات 0

صدر عن إتحاد النقل الجوي في لبنان البيان الاتي:

“بعد إجتماع المجلس التنفيذي للإتحاد العمالي العام ومشاركتنا، تقرر إعلان الاضراب العام في كل لبنان في القطاعين العام والخاص والمطلب الوحيد هو تشكيل حكومة لتكون مرجعية نلجأ اليها ونطالبها بحقوقنا ومنها رفع الحد الادنى للأجور بالقطاع الخاص، بينما أعطى الإتحاد العمالي إستثناء للقطاعات التي تتسبب بضرر للمواطنين بحال الإضراب الشامل ومنها المستشفيات والمطار”.

وبحسب البيان فإنّ الإتحاد “إكتفى بالتوقف عن العمل لمدة ساعة، من 9,30 الى الساعة 10,30 صباح يوم الجمعة المقبل في 4/1/2019 ونعتذر من اللبنانيين على اي ازعاج لان عملنا لضرورات وطنية”.

قد يعجبك ايضا
أخبار لبنان

ما حقيقة حلول احتفال بيروت ليلة رأس السنة السابع عالمياً؟

أخبار لبنان

بالفيديو: لفتة انسانية من قوى الأمن.. ظنّوا انها عملية توقيف مطلوب ولكن!

أخبار لبنان

عمليّة للجيش خلال الأعياد بين المتن والشمال تسقط “خلية داعشية”

أخبار لبنان

شكوى جزائية ضد عدد من العرافين الذي يحتلون الشاشة.. والسبب؟!