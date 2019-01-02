“النقل الجوي” يتوقف عن العمل لمدة ساعة واحدة.. في هذا التوقيت

صدر عن إتحاد النقل الجوي في لبنان البيان الاتي:

“بعد إجتماع المجلس التنفيذي للإتحاد العمالي العام ومشاركتنا، تقرر إعلان الاضراب العام في كل لبنان في القطاعين العام والخاص والمطلب الوحيد هو تشكيل حكومة لتكون مرجعية نلجأ اليها ونطالبها بحقوقنا ومنها رفع الحد الادنى للأجور بالقطاع الخاص، بينما أعطى الإتحاد العمالي إستثناء للقطاعات التي تتسبب بضرر للمواطنين بحال الإضراب الشامل ومنها المستشفيات والمطار”.



وبحسب البيان فإنّ الإتحاد “إكتفى بالتوقف عن العمل لمدة ساعة، من 9,30 الى الساعة 10,30 صباح يوم الجمعة المقبل في 4/1/2019 ونعتذر من اللبنانيين على اي ازعاج لان عملنا لضرورات وطنية”.