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بالفيديو: لفتة انسانية من قوى الأمن.. ظنّوا انها عملية توقيف مطلوب ولكن!

المصدر: وكالات 0

في لفتة انسانية، رصدت كاميرا “لبنان 24” في البقاع عملية توقيف سائق سيارة نوع بيجو لون اخضر امام مبنى تعاضد الجيش في رياق من قبل ثلاثة دراجين لقوى الامن الداخلي. للوهلة الاولى، هذا ما ظنه الجميع، لبتبين لاحقا ان هؤلاء العناصر رافقوا سائق البيجو بناء لرغبته بعد ان طلب منهم مرافقته على اوتستراد بعلبك باتجاه رياق لكي يتمكن من سلوك طريق مستشفى رياق من دون ان حوادث نتيجة وعكة صحية المت به، إذ كان خائفا من أن يشعر بدوار وغثيان يفقده وعيه فجأة.

وقد عملت العناصر مع من تواجد من عناصر للجيش وللشرطة القضائية في المحلة على مساعدة المريض وتأمين سيارة له، حيث جرى نقله الى مستشفى رياق لتلقي العلاج اللازم.

وامام اصرار هؤلاء العناصر بالاطمئنان على السائق، رددوا قائلين “انها اقل واجباتنا”.

ولا يسعنا الا ان نرسل تحية احترام وتقدير لمن نذروا الوفاء والتضحية والخدمة لابناء وطنهم.

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