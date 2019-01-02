بعد كانون الشتي بيهون: بأسبوع واحد.. منخفضان جويان سيضربان لبنان!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان ثورة المرتفع الآزوري في المناطق الغربية من اوروبا وافريقيا تتسبّب بصدّ الخيرات عن البرتغال واسبانيا وفرنسا والمغرب والجزائر، وتحويل مجرى المنخفضات الأطلسية نحو الشرق الأوسط من خلال لندن والسويد والمانيا والنمسا وصربيا واليونان، فتستقر فوق البحر المتوسط، مشكّلةً سلسلة من المنخفضات الجوية ذات قيم ضغط متدنية، تدفعها رياح المرتفع الآزوري، الذي تصل قيمه الى 1044hpa، نحو الشرق الأوسط اعتباراً من مساء الأربعاء، تترافق مع تدني بدرجات الحرارة، فتتساقط امطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وصواعق على السواحل السورية واللبنانية والفلسطينية، بينما يبدأ تساقط الثلوج مساء وليل الأربعاء على الجبال التي تعلو 1300 متر وقد تلامس 1100/1200 مع تقدّم الساعات وتكون التراكمات الجيدة ما فوق 1500 متر.

هذا، ويعزّز المنخفض الإيسلاندي نشاطه فوق شرق اوروبا وغرب روسيا فيعمّق قيمه المتدنية نحو تركيا واليونان، الأمر الذي يشق طريقاً واسعة للخيرات الأطلسية، بشكل مستمر، نحو الشرق الأوسط، فما ان ينحسر المنخفض، الحالي، صباح السبت حتى يبدأ الآخر والأشد قساوة، بين مساء السبت وفجر الأحد يدعمه المرتفع القطبي برياح جليدية قد تستمر لأسبوع كامل بحسب ما تشير اليه حركة ضغط الإيسلاندي المتحكّم بشرق اوروبا.

طقس يوم الخميس: ممطر بغزارة على الساحل مع اشتداد بسرعة الرياح بين مساء الأربعاء وصباح الجمعة، لتصل الى 75 كم على الساحل اللبناني و 90 كلم في الساعة على الساحل السوري ويمتد تساقط الثلوج نحو السلسلة الشرقية فتطال الجبال السورية.

ما زال رادار الهطولات والثلوج ثابتاً على ما قدّمه يوم امس، بين مساء الأربعاء وصباح السبت، بالطبع مع بعض الإنفراجات خلال نهار الجمعة

1300/1400= 8-12 cm

1500/1600=13-16 cm

1700/1800= 15-20 cm

1900/2000= 25 cm North

1900/2000= 27-35 Kfardebian

2100/2300= 35 – 40 cm

امّا نسبة الهطولات على الساحل والجبال الغربية، فستتراوح بين 30 و60 ملم، امّا في البقاع: 15 الى 35ملم

الحرارة على الساحل ليوم الخميس: 16/10

على الجبال 1200متر: 7/2

في البقاع: 7/4

الضغط الجوّي: 1016hpa

الرطوبة: 93%

الرياح: جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 30 و 75 كلم في الساعة.