سلسلة سرقات في عكار.. والحصيلة 7 سيارات اليوم

شهد ليل 1/1/2019 وفجر 2/1/2019 سلسلة من سرقات السيارات في محافظة عكار حيث سجلت بلدة برقايل وحدها سرقة 5 سيارات، وفق ما أفاد مراسل “لبنان 24” في الشمال.

اما بلدة مشمش فشهدت سرقة سيارتين احداهما سيارة رباعية الدفع وبلدة فنيدق ايضاً سيارة.

احد شهود العيان في بلدة برقايل اكد ان السارقين قدموا بسيارة نوع “رانج سوبر شارجر” لون اسود وكانوا مسلحين، في حين افاد شاهد عيان آخر أن السيارة المشتبه بها غادرت البلدة الى طريق مشمش ثم الطريق التي تؤدي الى البقاع.



وقد طالب المواطنون القوى الامنية وشرطة البلديات اجراء دوريات ليلية لحماية ممتلاكتهم من سيارات ومنازل، خاصةً اثر سلسلة السرقات اليومية التي تشهدها محافظة عكار.

من جهته، لفت مصدر امني الى ان القوى الامنية فتحت تحقيقاً بجميع حوادث السرقة وانه جرى توقيف عدة عصابات صغيرة مكونة من شخصين او اكثر الاسبوع الماضي، مؤكداً ان الجهود مستمرة لتوقيف جميع السارقين.

المصدر: لبنان 24