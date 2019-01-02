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أخبار لبنان

لقاء الحريري بالنواب الستة.. شرط!

المصدر: وكالات 0

علِم “لبنان 24” من مصادر مطلعة أنه في اللحظة الذي يلتقي فيها الرئيس سعد الحريري بالنواب السنة في الثامن من آذار، يكون قد نضج الحلّ الحكومي.

وأشارت المصادر إلى أن قوى الثامن من آذار تعتبر لقاء الحريري بأعضاء اللقاء التشاوري شرطاً أساسياً للتسوية الحكومية، وبديلاً عن تنازل هؤلاء عن توزير واحد من بينهم.

ورأت المصادر أن التسوية قد تؤدي إلى لقاء الحريري بالنواب الستة في القصر الجمهوري وليس في السرايا الحكومي.

وتعتبر المصادر أن التسوية التي يُعمل عليها حالياً تقضي بتسمية وزير يسميه النواب الستة ويكون محسوباً عليهم، وهذا ما إقتنع به كل من الثنائي الشيعي والرئيس ميشال عون والوزير باسيل، ليبقى الأمر معلقاً عند موافقة رئيس الحكومة سعد الحريري.

المصدر: لبنان24

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