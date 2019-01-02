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ما حقيقة حلول احتفال بيروت ليلة رأس السنة السابع عالمياً؟

المصدر: وكالات 0

تداولت مواقع إعلامية وحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي خبراً مفاده أن احتفال بيروت ليلة رأس السنة، حل في المرتبة السابعة عالمياً. ونقل عن موقع “
nationalgeographic
” أنّ ترتيب أفضل الحفلات حول العالم جاء على الشكل التالي: نيويورك، لاس فيغاس، ريو دي جنيرو، لندن، باريس، مدريد، بيروت، طوكيو، سيدني.

وفي سياق التدقيق، تبيّن أن المقال الذي تحدّث عن ترتيب احتفال لبنان السابع عالمياً، قد نشر في العام 2014، وهذا ما دوّن في ختام المقال الذي نشر على موقع “nationalgeographic”، وتم تعديله من خلال إضافة معلومات جديدة في كانون الأوّل العام 2018.

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