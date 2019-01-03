إرهابي في صور.. هذه كانت مهمّاته قبل توقيفه!

أوقفت احدى دوريات قوى الأمن الداخلي في صور المدعو ب. ن. (سوري الجنسية) بموجب خلاصة حكم تقضي بحبسه مدة 15عاماً بالأشغال الشاقة وتجريده من الحقوق المدنية، وهو مطلوب للقضاء بجرم الإنتماء إلى تنظيمات إرهابية مسلحة بهدف إرتكاب الجنايات والنيل من سلطة الدولة وهيبتها وحيازة مواد متفجرة لاستخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية، بالإضافة الى نقل أسلحة حربية دون ترخيص.



وقد تم تسليمه إلى فصيلة صور لإجراء المقتضى القانوني بحقه.