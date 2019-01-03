إعلان هام من نقابة عمال MEA: التوقف عن العمل ساعة واحدة غداً

أصدر المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي وعمال شركة طيران الشرق الأوسط، بياناً اليوم الخميس، يشير الى توقف عمال وموظفي المطار والشركات التابعة MEA,MEAG ,,MASCO ,,MEAS عن العمل والإعتصام في أماكن عملهم يوم غد الجمعة لمدة ساعة، من الساعة التاسعة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف من قبل الظهر”.

وأعلن المجلس في بيانه انه “تماهيا مع من نمثل والأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني بالدعوة الى التحرك والإعتراض على الوضع السائد نتيجة لتفاقم الأوضاع الإقتصادية والمعيشية الصعبة التي يئن منها أصحاب الدخل المتدني والمتوسط، ونظرا للظروف الراهنة حيث أننا كلما ظهرت بارقة أمل بتشكيل الحكومة، لعلها ترفع القليل من المعاناة عن كتف من يعانون من ضيق العيش والبطالة وحد أدنى لا يسمن ولا يغني من جوع، تتلاشى بسرعة بالإضافة الى الحال الذي وصلنا إليه بمحاربة القطاعات المنتجة وحرمان من أبسط الخدمات المتوجبة على الدولة تجاه مواطنيها”.

وقرر المجلس “الذي يعتبر نفسه أنه يمثل الأكثرية الساحقة من عمال وموظفي المطار والشركات التابعة MEA,MEAG ,,MASCO ,,MEAS التوقف عن العمل والإعتصام في أماكن عملهم وذلك نهار الجمعة الواقع في 4/1/2019 من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 10:30 ولمدة ساعة إستنكارا منا للإستمرار بغض النظر عن أننا نستحق العيش بكرامة وعدم البت بتشكيل الحكومة”.

وختم:”نأمل من هذه الخطوة أن تحرك الأمور بإتجاه الإسراع في تكليف حكومة فاعلة تتطلع الى الأحوال التي نعاني منها كجزء أساسي من هذا الوطن لعل وعسى نستطيع النهوض من هذه الكبوة ولمستقبل واعد نجد فيه الطمأنينة والأمان لنا وللأجيال الصاعدة”.