العمال غدًا إلى الشارع.. فهل تتشكل الحكومة؟

لاقت دعوة الإتحاد العمالي العام إلى الإضراب يوم غد، كخطوة متقدمة للضغط في إتجاه دفع القوى السياسية إلى الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ، تجاوبًا من مختلف القطاعات والنقابات العمالية، إذ يُتوقع أن تشارك في الإضراب والتظاهرة المركزية قطاعات واسعة.

من سيلتزم بالإضراب؟

المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي وعمال شركة طيران الشرق الأوسط، قرر في بيان اليوم، توقف عمال وموظفي المطار والشركات التابعة MEA,MEAG,MASCO,MEAS عن العمل والإعتصام في أماكن عملهم يوم غد الجمعة لمدة ساعة، من الساعة التاسعة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف من قبل الظهر.



من جهتها، أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان التزامها بالاضراب الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام وأيده اتحادا المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة. وأشارت الى انه “يستثنى من الاضراب عمال الاستثمار في معامل الانتاج ومناوبي التنسيق في مديرية النقل ومحطات التحويل الرئيسية وكل ما يشكل خطرا على السلامة العامة”، وأملت من الجميع “الالتزام بقرار الاتحاد العمالي العام بالاضراب وعدم الحضور لمراكز العمل”.

بدورها، أعلنت نقابة موظفي وعمال مرفأ بيروت “الإضراب العام غدا وتأييدا لمطلب تشكيل الحكومة فورا لوقف الإستنزاف الإقتصادي والإجتماعي وانتشال البلد من أزمته الحالية التي تضر بمصالح اللبنانيين جميعا، باستثناء مصلحة الأمن والسلامة، داعية جميع الموظفين والعمال إلى الإلتزام بالإضراب وعدم الحضور إلى العمل والتوجه إلى الإتحاد العمالي العام لدعم الإتحاد في مطالبه المحقة”.

كما اجتمع المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي وعمال المياه في البقاع وصدر عنهم بيانا تأييديا للإضراب “على ان يكون اضراب حضاري ووفق القوانين والانظمة المعمول بها لدى النقابات”، بحسب البيان.

لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني دعت “الى الاضراب العام الجمعة بالتنسيق مع الاتحاد العمالي العام، وذلك رفضا لسياسة التجويع وضرب حقوق المعلمين المتعاقدين، وأولها الحق بالتثبيت، والحق بإحتساب كافة العطل القسرية والرسمية، والحق بالطبابة والضمان وبدل النقل”.

كما دعا اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان جميع الزملاء العاملين في البلديات واتحادات البلديات من موظفين واجراء وعمال الى تلبية هذه الدعوة والالتزام بالاضراب السلمي المقرر بعنوان “تاليف الحكومة شاكرين جهودكم وتعاونكم”.

من جانبها، دعت نقابة عاملي المستشفيات الحكومية للالتزام بالاضراب والتوقف عن العمل لمدة ساعة من العاشرة صباحا لغاية الحادية عشرة، والتجمع امام مداخل المستشفيات وتلاوة بيان موحد تعرض خلاله مطالبها.

أيضا الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية دعت جميع العاملين الى الالتزام بالاضراب العام.

اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية اعلن الالتزام بالاضراب، الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام تحت شعار “تأليف الحكومة”.

بدورها نقابة موظفي وعمال اهراءات الحبوب في لبنان أعلنت وقوفها الى جانب الاتحاد العمالي العام الذي دعا الى اضراب وطني عام وشامل الجمعة “بسبب عجز الطبقة السياسية عن تشكيل حكومة لمواجهة العديد من الازمات التي يدفع ثمنها المواطن وذوو الدخل المحدود”.

إضافة إلى إتحاد نقابات موظفي وعمال الفنادق والمطاعم والتغذية ودور اللهو في لبنان الذي دعا أيضا الى الالتزام بالإضراب العام الجمعة.