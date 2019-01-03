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برك مائية متراكمة وطريق جسر الست زبيدة مقطوعة.. مناشدات في النبطية

المصدر: وكالات 0

مع استمرار سقوط الامطار في منطقتي النبطية واقليم التفاح مترافقا مع انخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس وعواصف رعدية واشتداد في سرعة الرياح، تراكمت برك مائية ومستنقعات في الشوارع والحقول ادت الى انسداد عدد من عبارات المياه جراء السيول التي جرفت الاتربة والحصى، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

واشارت الوكالة الى ان “الفرق الفنية في البلديات عملت على فتحها وتنظيف الاقنية والمجارير من على جوانب الطرق”.

من جهة ثانية، ناشد العابرون على طريق جسر الست زبيدة – حومين الفوقا وزارة الاشغال إنجاز هذه الطريق التي جرفتها منذ اسابيع، لانها اصبحت مع الامطار الغزيرة التي تساقطت في اقليم التفاح غير صالحة لمرور السيارات، بسبب الحفر والبرك المائية، ما تسبب بازدحام السير عليها وإلحاق الضرر بالسيارات وتعطل بعضها.

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