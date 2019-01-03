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خبر سار للطلاب.. عطلة الاعياد ستمتد حتى هذا اليوم

المصدر: وكالات 0

أكد وزير التربية والتعلم العالي العالي مروان حماده أن المذكرة الإدارية رقم 1/2019 الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والقاضية بقفل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، يوم الإثنين الواقع فيه 7/1/2019، لمناسبة عيد الميلاد للطوائف الأرمنية الأرثوذوكسية المدرج ضمن مرسوم الأعياد الرسمية، تشمل حكما المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة.

ودعا الوزير حماده المؤسسات التربوية كافة ومن دون استثناء، إلى الإلتزام بأحكام هذه المذكرة التي تعتبر بمثابة عطلة رسمية وطنية دينية . وتقدم من جميع اللبنانيين وخصوصا من الأرمن الأرثوذوكس بالمعايدة ، آملا أن تحمل الأعياد المجيدة الخير والفرح والإزدهار للبنان.

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