منخفض جوي جديد آتٍ في هذا اليوم.. استعدوا للجليد وجهزوا “المدفأة”

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى قليل الغيوم مع رياح ناشطة وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، نحذر من تكون الجليد على الطرقات التي تعلو عن 1100 متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل. كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة: طقس متقلب وماطر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم الجمعة حيث يتحول الى مستقر ومن ثم يتأثر تدريجيا بعد ظهر يوم السبت المقبل بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة مما يؤدي الى طقس ماطر وعاصف.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم إجمالا دون تعديل بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد في المناطق الشمالية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر وما فوق. تنحسر الامطار تدريجيا ابتداء من الليل و يتحول الطقس الى غائم جزئيا.

الجمعة: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع رياح ناشطة وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، نحذر من تكون الجليد على الطرقات التي تعلو عن 1100 متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل. كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم و تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها ليلا وتكون مصحوبة برياح ناشطة وعواصف رعدية وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق.

-الحرارة على الساحل من 9 الى 19 درجة، فوق الجبال من 2 الى 13 درجة، في الارز من صفر الى 8 درجات، في الداخل من 3 الى 13 درجة.

-كمية المتساقطات:

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 10,8 ملم 296,2 ملم 539,8 ملم 356,0 ملم

بيروت 17,2 ملم 176,5 ملم 367,0 ملم 339,0 ملم

صور 37,5 ملم 91,5 ملم 321,2 ملم /ملم

زحلة 23,0 ملم 128,1 ملم 318,4 ملم 222,0 ملم

-الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 15 و40 كلم/س تشتد في المناطق الشمالية فتقارب ال 65كلم/س.

-الانقشاع: متوسط يسوء على المرتفعات بسبب الضباب وغزارة الامطار.

-الرطوبة النسبية على الساحل: تتراوح بين 60 و80%.

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06,43 ساعة غروب الشمس: 16,41