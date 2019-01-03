وزير المال زار الحريري وحذّر: هل تذكرون ما جرى بحكومة رشيد كرامي؟

استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في”بيت الوسط” بعد ظهر اليوم وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل وعرض معه آخر المستجدات السياسية.

بعد اللقاء قال الوزير علي حسن خليل في دردشة مع الصحافيين: “ان فكرة انعقاد مجلس وزراء لمناقشة واقرار الموازنة ليست تحديا لأحد ونحن لسنا على خلاف مع الرئيس سعد الحريري حول هذا الموضوع، ولكن الأمر يحتاج الى مزيد من الدرس والمشاورات، رغم أننا نعتبر أن هذا الأمر دستوري، اذ ان مفهوم تصريف الأعمال للحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق يجوز لشهر أو شهرين، ولكن عندما تطول مهلة تشكيل الحكومة وتتأخر، هناك سابقة مع حكومة الرئيس رشيد كرامي يمكن الاستناد اليها لأنه إذا تأخر تشكيل الحكومة شهرا اضافيا، فقد لا تتوفر الأموال لوزارات عديدة وعندها سنكون مضطرين لإيجاد سبل لتأمينها”.



وفي موضوع تأليف الحكومة قال الوزير خليل: “لدي انطباع بأن الأمور يجب ألا تطول اكثر ولكن علينا أن نكون حذرين بهذا الشأن”.