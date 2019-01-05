استعداداً للعاصفة المنتظرة… اليكم هذه النصائح

ذكرت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، في بيان، بإرشاداتها حول الأحوال الجوية من اليوم السبت لغاية الخميس المقبل، وفيها:

السبت 5/1/2019: تنبه المصلحة من الجليد صباحا على ارتفاع 1200 متر وفي البقاع، ومن الرياح القوية خاصة في بيروت، الانتباه من الأشياء التي يمكن ان تتطاير، داعية المزارعين للانتباه إلى البيوت البلاستيكية، وصيادي الأسماك للانتباه من البحر الهائج. كما تنبه من السيول ليلا.





الأحد 6/1/2019: تنبه المصلحة من السيول، ومن الرياح القوية خاصة في بيروت، ومن الاشياء التي يمكن ان تتطاير. على المزارعين الانتباه من البحر الهائج، وأصحاب البيوت البلاستيكية في الجبال والبقاع الانتباه من تراكم الثلوج على البيوت البلاستيكية والعمل على تدعيمها وتدفئتها. الانتباه من سلوك الطرقات الجليد التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر.

الاثنين 7/1/2019 والثلاثاء 8/1/2019 والأربعاء 9/1/2019: تنبه المصلحة من السيول، ومن الرياح القوية خاصة في بيروت، ومن الأشياء التي يمكن ان تتطاير، وعلى المزارعين الانتباه من البحر الهائج، وأصحاب البيوت البلاستيكية في الجبال والبقاع الانتباه من تراكم الثلوج على البيوت البلاستيكية والعمل على تدعيمها وتدفئتها، والانتباه من سلوك الطرقات الجليد التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر.

تنبه المصلحة من تراكم الثلوج على ارتفاع 900 متر والبقاع، وعلى البلديات والأجهزة المعنية التحضر لجرف الثلوج.

الانتباه من سلوك الطرقات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر.

تنبه المصلحة ليوم الأربعاء 9/1 من تساقط الثلوج على ارتفاع 800 متر وربما أقل.

الخميس 10/1/2019: إضافة إلى الإرشادات السابقة تنبه المصلحة من تشكل الجليد على ارتفاع 600 متر وفي البقاع.

إرشادات عمومية:

على المواطنين الإنتباه من السيول، من الأشياء التي يمكن ان تتطاير، الإنتباه في سلوك الطرقات الجبلية واستعمال سيارات رباعية الدفع والسلاسل المعدنية، إتباع تعليمات قوى الأمن الداخلي.

على الأجهزة المعنية والبلديات: التحضر لجرف الثلوج، التحضر لرش الملح للجليد، تنظيف الأقنية والسواقي للتخفيف من السيول.

المزارعون أصحاب البيوت البلاستيكية: الإنتباه من الرياح القوية، الإنتباه من تراكم الثلوج عليها، تدفئتها.

إلى مزارعي الدواجن: العمل على تدفئتها.

صيادو الأسماك: الإنتباه من البحر الهائج.

مزارعو الكرمة والأشجار المثمرة: العمل على تشحيلها.

وضع مانع التجمد في مشعاع السيارات والجرارات الزراعية ومولدات الكهرباء وطلمبات الضخ.