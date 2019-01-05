عاصفة من الدرجة الثالثة: أرقام قياسية ستتحطم.. وعليكم أن تتوقعوا هذه الأمور!

أفاد الأب إيلي خنيصر المتخصص بأحوال الطقس على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنّ “نشاط المرتفع شبه مداري يتراجع عن لبنان وسوريا اعتباراً من بعد ظهر يوم السبت وتتراجع قيم الضغط الجوّي بسبب تمدد “الإيسلاندي” نحو تركيا ولبنان وقبرص فتصل الى 1006hpa، الأمر الذي سيستقطب العواصف الثلجية التي ضربت ايطاليا الغربية واليونان نحو الشرق الأوسط تترافق مع تيارات قطبية ورياح ناشطة ومرور ال Jet Stream فوق لبنان 100%، فماذا في التفاصيل؟



1- يبدأ تأثير المنخفض بشكل اعتيادي ليل السبت فتتساقط امطار متفرقة والثلوج على الجبال التي تعلو 1300/1400متر، ويتحوّل يوم الأحد الى عاصفة بامتياز من الدرجة الثالثة،

2- تنشط سرعة الرياح الجنوبية غربية لتصل الى 90 كلم في الساعة على السواحل اللبنانية والفلسطينية بينما تلامس 110 كم في الساعة على الساحل السوري.

3- تتحوّل الأمطار الى طوفانية وشاملة في لبنان ظهر الأحد وتتساقط الثلوج على المرتفعات 1200/1300 بشكل غزير،

4- تشتد غزارة الأمطار والعواصف الرعدية والصواعق ظهراً ويبدأ تساقط الثلوج بعد الظهر يلامس 1000 متر،

5- تدخل الكتلة القطبية مساءً ليتدنّى مستوى تساقط الثلوج الى 900 متر ومع تقدم الساعات الى 800 متر،

6- تشتد سرعة الرياح مع الوقت لتصل في المياه الإقليمية الى 120 كلم الأمر الذي سيسبب بارتفاع موج البحر.

7- يشهد لبنان تسرّباً لرياح شبه دافئة ظهر الإثنين من سيناء فترتفع درجات الحرارة بمعدل درجة ونصف الى درجتين فتتساقط الثلوج على 1200 متر لتعود وتشتد مساء الثلاثاء على 900 وصباح الأربعاء على 800 متر.

8- تُعمّق الجبهة القطبية في لبنان قساوتها من مساء الأربعاء ولغاية صباح الجمعة فتنخفض درجات الحرارة الى -4 تحت الصفر على 1000 متر.

9- يتشكل الجليد في ساعات الليل 800 متر وما فوق”.

وأضاف: ” ماذا عن نسبة الهطولات والتراكمات الثلجية (التقريبيّة) بحسب تحديث الرادارات والأقمار الصناعية خلال هذه العاصفة؟

سوريا: اللاذقية 170مم – طرطوس وجبلة: 180 مم- دمشق: 80 مم. بلودان: ثلوج 40 الى 85 سنتم – حمص: 65مم.

امطار لبنان: طرابلس وشكا وعكار 130-145مم

امطار لبنان: طرابلس وشكا وعكار 130-145مم

قبيات: 90-110 مم وثلوج (القطلبة وشير الصنم من 25 الى 85 سنتم)

البترون وانفه وجبيل والجوار: 175-185مم

جونية وطبرجا وعمشيت والجوار: 190-210مم

كسروان والمتن ما دون 800 متر: 190مم

بيروت والدامور: 155-180 مم

صيدا وصور: والجنوب 130-155 مم

ثلوج لبنان (تقريباً):

800m: 5-10 cm

‏900m: 10-20cm

‏1000m: 20-35 cm

1100/1200m: 35-55 cm

1300/1500 m: 60-95 cm

1600/1800m: 95- 110 cm

1900/2000m: 120-150 cm

2200/2500m: 170-200cm

شمال الأردن: المرتفات 1100 متر 15-25 cm

الحرارة على الساحل: 15/9

على الجبال 1200متر: 3/1

في البقاع: 4/2

الضغط الجوّي: 1007hpa

الرطوبة: 100% ساحلاً وجبلاً و 98% بقاعاً

الرياح: جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 30 و 45 كلم في الساعة تشتد مع تقدم الساعات الى 90 كلم في الساعة”.